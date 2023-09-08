Влетел в ГАИ: в Магадане столкнулись иномарка и автомобиль ДПС

Авария с автомобилем ДПС произошла в Магадане Фото: УМВД по Магаданской области

В Магадане произошло дорожно-транспортное происшествие с автомобилем ДПС. Сейчас инспекторы проводят проверку. Авария случилась днем 8 сентября на Транспортной улице.

По информации городской полиции, водитель Toyota Premio выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль сотрудников правоохранительных органов.

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 36-летний водитель автомобиля Toyota Premio выехал на полосу встречного движения в местах, где это запрещено (сплошная линия разметки), и совершил столкновение с автомобилем дорожно-патрульной службы Škoda Octavia под управлением 33-летнего водителя, - рассказали подробности происшествия в УМВД России по Магаданской области.

К счастью, в аварии никто не пострадал, но автомобили, судя по кадрам, сильно повреждены. По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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