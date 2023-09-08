Врачи вяжут для новорожденных шапочки и носочки в Хабаровском крае Фото: Евгений Никонов

Добрую историю рассказал зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. Он поведал своим подписчикам о сотрудниках Перинатального центра Хабаровска. Врачи не только помогают восстановиться новорожденным, но и вяжут для них одежду. Вместе с волонтерами клуба «28 петель» они создают шапочки и носочки для малышей, которые под присмотром врачей набирают вес.

- На фото Тамара Владимировна Абдулова, акушерка обсервационного отделения Перинатального центра. Она не только помогает малышам появиться на свет, но и на протяжении многих лет, в свободное от работы время, вяжет для них крошечные комплекты, используя специальную мягкую пряжу, - рассказал Евгений Никонов.

Кроме того, в палатах обеспечен оптимальный температурный режим для выхаживания младенцев. Как сказал зампред, «эта акция не про теплую одежду, а про теплые сердца».

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