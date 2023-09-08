Ярмарка «Дары земли и моря Севера» пройдет в Магадане Фото: администрация Магадана

В Магадане 16 сентября пройдет сельскохозяйственная ярмарка, в которой участие примут местные фермеры, предприниматели и аграрии. Мероприятие назвали «Дары земли и моря Севера».

Гостей ждет свежая домашняя продукция от более чем 100 местных КФХ и ЛПХ. И это не все: для посетителей подготовлена концертная программа, а лучших сельхозпроизводителей наградят ценными призами.

Работать ярмарка будет с 10 до 16 часов. Магаданцы смогут купить тепличные помидоры, огурцы, кабачки, зелень, рыбу, в том числе охлажденную, молочку, мед и другие домашние продукты.

Кроме того, до 30 сентября каждый день в городе работают ярмарки выходного дня. Там можно приобрести зелень и овощи. Торговцы ждут посетителей на территории около центрального рынка на Дзержинского, 19. Режим работы - с 10:00 до 19:00.

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