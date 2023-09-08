Посадка на ощупь: у хабаровского самолета отказал GPS

GPS отказал у самолета над Комсомольском-на-Амуре Фото: ХабАвиа

В небе Хабаровского края произошло небольшое ЧП. У самолета, летевшего в Комсомольск-на-Амуре, отказала система GPS. Экипажу пришлось совершать посадку буквально на ощупь.

Происшествие случилось в четверг, 7 сентября, примерно в 14:06 по местному времени в районе аэропорта Города юности. При посадке самолета экипаж доложил об отказе системы. Все происходило на удалении 10 километров от торца взлетно-посадочной полосы. Садиться пришлось визуально. Спустя две минуты самолет уже благополучно двигался по полосе, заканчивая маневр. Видимость при этом была 10 километров, разбросанная облачность составляла две тысячи метров.

Все произошло на воздушном судне «Хабаровских авиалиний». Во время полета никто не пострадал. В чем могла быть причина прекращения работы системы, не уточняется. После посадки пассажиры отправились по своим делам.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.