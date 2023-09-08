Выставка об Александре II открылась в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске на площадке Гродековского музея открылась выставка «Александр II: освободитель и реформатор». Она посвящена императору, который внес большой вклад в развитие Приамурья. Экспонаты привезли из Музеев Московского Кремля.

Это первый такой проект, который создали специально для Хабаровского края. Раньше таких выставок не было, а многие предметы не покидали стены своего «дома». Выставка расскажет о жизни императора, как правителя и реформатора.

- Прошлое у нас великое. Государь-император Александр II, известный как освободитель, реформатор, очень много сделал для Дальнего Востока. При нем впервые были установлены границы с Китаем, основан Хабаровск, а Николаевск-на-Амуре или Николаевский пост, названный в честь его отца Николая I, начал бурно развиваться. Знание истории сегодня очень важно для нас. На выставке представлены интересные экспонаты, - сказал губернатор Михаил Дегтярев.

На выставке можно узнать не только историю каждой вещи, но и личность императора. Благодаря ему Россия приобрела немало важных земель, став одной из самых сильных держав своего времени. Кроме того, одной из важных реформ правителя стала отмена крепостного права.

На выставку привезли около 50 предметов, которые связаны с жизнью. Александра II. Некоторые принадлежали лично ему, например, коронационный мундир с поясом 1856 года.

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