Успели выпустить: в Хабаровском крае браконьеры отправились в колонию за ловлю калуги

Свободы лишили жителей Хабаровского края за незаконную рыбалку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае осудили двоих мужчин. Они ловили калугу без лицензии, за что на них завели уголовное дело, ведь эта рыба является особо ценным биологическим ресурсом.

Преступление они совершили еще в мае. Взяли самоходное плавательное средство и сетку и отправились на Амур. Там им удалось наловить приличный улов: около 150 килограммов рыбы, занесенную не только в Красную книгу России, но и в Международную Красную книгу. Она считается видом, который находится на грани исчезновения. Обычно ее выращивают в промышленных целях.

- Противоправные действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Рыба выпущена в естественную среду обитания без видимых повреждений, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

За преступление мужчин осудили на реальные сроки. Каждый из них проведет по пять лет в колонии общего режима.

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