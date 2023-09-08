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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 9:50

Успели выпустить: в Хабаровском крае браконьеры отправились в колонию за ловлю калуги

Свободы лишили жителей Хабаровского края за незаконную рыбалку
Василина ИКОННИКОВА
Свободы лишили жителей Хабаровского края за незаконную рыбалку

Свободы лишили жителей Хабаровского края за незаконную рыбалку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае осудили двоих мужчин. Они ловили калугу без лицензии, за что на них завели уголовное дело, ведь эта рыба является особо ценным биологическим ресурсом.

Преступление они совершили еще в мае. Взяли самоходное плавательное средство и сетку и отправились на Амур. Там им удалось наловить приличный улов: около 150 килограммов рыбы, занесенную не только в Красную книгу России, но и в Международную Красную книгу. Она считается видом, который находится на грани исчезновения. Обычно ее выращивают в промышленных целях.

- Противоправные действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Рыба выпущена в естественную среду обитания без видимых повреждений, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

За преступление мужчин осудили на реальные сроки. Каждый из них проведет по пять лет в колонии общего режима.

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