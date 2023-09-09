Первый на Дальнем Востоке логистический комплекс Ozon открылся в Хабаровске

Общая площадь комплекса - 47 тысяч квадратных метров. Фото: Пресс-служба компании NF Group

Появление нового объекта площадью 47 тысяч квадратных метров призвано сократить логистические цепочки, благодаря чему товары будут быстрее добираться до получателей на несколько дней или несколько недель.

Комплекс построен на территории индустриального парка «Авангард», входящей в состав ТОР «Хабаровск». Как пояснил партнер консалтинговой компании NF Group Константин Фомиченко, объект важен с точки зрения нехватки в крае предложения складской недвижимости.

- Общий объем качественного предложения составляет всего 170 000 кв. м, поэтому особенно важно строительство и ввод новых объектов, и мы рады быть причастными к появлению такого знакового для региона объекта, который поможет жителям еще быстрее получать продовольственные и непродовольственные товары, - рассказал сотрудник компании-консультанта сделки.

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