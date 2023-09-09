Спасатели второй раз за сутки ищут грибников в Хабаровском крае

Женщину нашли, поиски мужчины продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любительница грибной охоты заблудилась на 74 километре трассы Хабаровск-Комсомольск. В 16:30 поисковики спасательного отряда села Ракитное получили сообщение, и спустя два часа женщина была обнаружена живой и невредимой.

О втором пропавшем грибнике стало известно уже утром 9 сентября. 65-летний мужчина отправился искать грибные места неподалеку от села Малышево в Хабаровском районе края. В 9 часов утра спасатели вместе с медиком уже отбыли к месту поисков.

Два случая за сутки вновь дают повод напомнить о важности мер безопасности для всех, кто ходит в лес за грибами и ягодами. Следует предупредить о своих планах родственников, убедиться, что телефон заряжен и надеть яркую одежду.

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