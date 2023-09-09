Почти на 54 тонны больше продали фермеры на ярмарке выходного дня в Хабаровске

Прирост составил более 53 тонн. Фото: Краевой сельскохозяйственный фонд

Основной спрос у посетителей ярмарки выходного дня приходится сезонные овощи, в числе которых огурцы, помидоры, кабачки, молодой картофель. Кроме них популярностью пользуются мед, квас, мясные деликатесы и молочная продукция.

Количество гостей и участником ярмарки продолжает расти.

- Уже наблюдается прирост реализованной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,8 тонн. Этому способствуют и различные тематические мероприятия, которые проводятся с первых дней торговли: Медовый спас, День арбуза, - рассказал Константин Могильный, руководитель регионального центра инжиниринга краевого сельскохозяйственного фонда.

Обычное место проведения ярмарки – парковка арены «Ерофей», но 9 и 10 сентября мероприятия перенесено на площадку Краевого дворца дружбы «Русь». Со следующей недели и до конца октября ярмарка вновь вернется на «Ерофей».

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