Крепче за баранку держись: запрещенные вещества нашли в руле у комсомольчанина

В отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело Фото: Алиса ТИТКО

Отдел по контролю за оборотом наркотиков УМВД Комсомольска-на-Амуре принял меры в отношении 49-летнего комсомольчанина, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств.

Результатом оперативно-розыскных мероприятий стал найденный сверток бумаги, внутри которого было обнаружено растительное вещество, признанное экспертами, как высушенное гашишное масло.

- Бумажный сверток хранился в оплетке рулевого колеса. По словам задержанного, дикорастущий куст конопли был обнаружен за городом и сорван для личного потребления, - сообщили в пресс-службе УМВД по Комсомольску-на-Амуре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», которая предполагает до трех лет лишения свободы.

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