Дополнительное ограждение появилось у остановки «Кубяка» в Хабаровске

Участок был отмечен высокой аварийностью Фото: Администрация Хабаровска

Аварийность на перекрестке улиц Павла Морозова и Кубяка стала поводом для беспокойства жителей города, которые обратились в администрацию с просьбой установить дополнительные секции ограждения, а также изменить длительность фазы светофора.

За работу взялись специалисты муниципального предприятия «Научно-производственный центр организации дорожного движения».

- Мэр Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук обеспокоился данным вопросом и дал срочное поручение – установить дополнительное ограждение и увеличить время зеленого сигнала светофора, чтобы гражданам пожилого возраста было комфортнее переходить через дорогу, - пояснил Александр Прохорец, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

Изменение фазы светофоры будет контролироваться системой видеонаблюдения. В случае повышения комфорта, текущая длительность останется на постоянной основе.

Кроме того, в течение одного дня в порядок привели все дорожные ограждения по периметру перекрестка.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.