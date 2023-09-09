Дополнительное ограждение появилось у остановки «Кубяка» в Хабаровске

Участок был отмечен высокой аварийностью
Фото: Администрация Хабаровска
Аварийность на перекрестке улиц Павла Морозова и Кубяка стала поводом для беспокойства жителей города, которые обратились в администрацию с просьбой установить дополнительные секции ограждения, а также изменить длительность фазы светофора.
За работу взялись специалисты муниципального предприятия «Научно-производственный центр организации дорожного движения».
- Мэр Хабаровска Сергей Анатольевич Кравчук обеспокоился данным вопросом и дал срочное поручение – установить дополнительное ограждение и увеличить время зеленого сигнала светофора, чтобы гражданам пожилого возраста было комфортнее переходить через дорогу, - пояснил Александр Прохорец, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.
Изменение фазы светофоры будет контролироваться системой видеонаблюдения. В случае повышения комфорта, текущая длительность останется на постоянной основе.
Кроме того, в течение одного дня в порядок привели все дорожные ограждения по периметру перекрестка.
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