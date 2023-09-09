Фестиваль баскетбола «Лига Про детям» стартовал в Хабаровске

Участие в фестивале примут 85 команд Фото: Администрация Хабаровска

Все регионы Дальнего Востока привезли свои команды в краевую столицу для участия в фестивале «Лига Про детям». В Хабаровске же баскетболом сегодня занимаются более шести тысяч детей.

- Мы будем делать все, чтобы у наших детей была возможность развиваться в этом виде спорта, потому что баскетбол – это игра миллионов. Я хочу поблагодарить гостей, которые приехали к нам из других субъектов на фестиваль, - обратился на открытии фестиваля мэр города Сергей Кравчук.

Для поддержки молодого поколения фестиваль посетил и чемпион Европы Андрей Кириленко, который отметил количество участников мероприятия.

- У вас есть отличная возможность познакомиться с ребятами из других регионов, найти друзей и провести это время вместе. Пронесите эти воспоминания с собой через всю жизнь, цените эти моменты, играйте в баскетбол! – сказал Андрей Кириленко.

В формате 5х5 примут участие 33 команды, а в формате 3х3 победителя выявят из 52 команд.

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