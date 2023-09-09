Бренд Хабаровского края обретет новый лозунг

О новом лозунге стало известно в ходе V Дальневосточного форума предпринимателей Фото: Правительство Хабаровского края

Продвижение регионального бренда Хабаровского края является важной задачей в контексте разворота экономики страны на Восток. В связи с этим директор завода производства малых архитектурных форм Максим Москвитин принял решение подать в Роспатент заявку на авторские права лозунга «Рассвет России начинается здесь».

Заявление предприниматель сделал в ходе V Дальневосточного форума предпринимателей. Рассвет, в его понимании, связан не только с часовыми поясами, но также с ростом экономики и созданием новых продуктов.

- Не жду ревности от жителей Камчатки. Наша продукция скоро появится и там, так что, рассвета хватит на всех. И да, Хабаровский край самый солнечный регион на Дальнем Востоке, - добавил Максим Москвитин.

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