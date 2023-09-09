Явка на выборах мэра Хабаровска 9 сентября на 15:00: проголосовало больше 9 процентов избирателей

Выборы продолжатся 10 сентября
Фото: Евгения ГУСЕВА
В краевой столице идет первый день голосования на выборах мэра Хабаровска 9-10 сентября. Появились первые официальные данные по явке избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия хабаровского края.
Явка на выборах мэра Хабаровска 9 сентября на 15:00, по данным избиркома, составила 9,54 процента. Голосование продолжается и продлится до 20:00. Выборы мэра Хабаровска 2023 будут идти два дня и продолжатся 10 сентября.
В Хабаровском крае идут сразу несколько выборных кампаний. В районах и населенных пунктах региона выбирают глав и депутатов. В среднем по краю проголосовали 8,25 процента избирателей.
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