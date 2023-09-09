Здесь вам не Питер: осень без дождей продолжается в Хабаровске

Хабаровск подтверждает статус солнечного города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У тех хабаровчан, которые не хотят никуда выходить в воскресенье из дома, не будет шанса сослаться на плохую погоду, потому как жителей ждет теплый день без осадков. Ночью температура в столице не опустится ниже +9 градусов, а днем поднимется до +25 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

Не будет осадков и в южных районах края. Ночью похолодает только до +8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +26 градусов. Ветер юго-восточный до девяти метров в секунду.

В центральных районах также никто не дождется дождей. Ночью температура поколеблется от +8 до +18 градусов, но и днем будет не спокойнее – от +16 до +24 градусов. Ветер различных направлений до 14 метров в секунду.

В северных районах небольшой дождь нагрянет только в Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский микрорайоны региона. Ночью температура может упасть даже до 0 градусов, но днем можно ожидать даже +25 градусов. Ветер западных направлений до девяти метров в секунду.

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