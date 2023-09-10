Презентация книги о Николае Гродекове пройдет в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Дальневосточной государственной библиотеке состоится мероприятие, посвященное 180-летнему юбилею со дня рождения Николая Гродекова. Там состоится презентация книги историка Нины Дубининой. Все это запланировано на 14 сентября в 17:00 в Тигровом зале – улица Муравьева-Амурского, 1/72, третий этаж.

- Книга представляет собой научно-популярную биографию Николая Гродекова – видного государственного и военного деятеля России, выдающегося регионального руководителя. Будучи верным последователем Николая Муравьева-Амурского, он внес весомый вклад в дело обеспечения национального суверенитета и безопасности России, особенно на крайнем Востоке, имел крупные достижения в освоении новых российских территорий в Средней Азии и на Дальнем Востоке, - говорится в анонсе мероприятия.

Книга понравится молодым людям, которые посвятили свою жизнь защите страны, и тем, кто любит историю. На страницах издания есть и материалы с технологией дополненной реальности. Также пройдет презентация и одноименного цифрового ресурса. Там можно посмотреть на фото, видео о Гродекове, а также книги, которые он сам написал, и письма с документами.

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