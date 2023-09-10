Фестиваль профессий пройдет в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Ученики Хабаровского края с 23 по 25 сентября смогут посетить фестиваль профессий «Билет в будущее». Он будет проходить сразу на трех площадках, которые разместятся в Хабаровске. Это центр опережающей профессиональной подготовки, центр технического и цифрового образования «ТЕХНО-IT-Куб» и кластер креативных индустрий.

Принять участие могут школьники с шестого по 11 классы и их родители. Все они смогут попробовать поработать операторами беспилотников, программистами, разработчиками программ виртуальной реальности и геймдизайнерами.

- Фестиваль соберет на своих площадках колледжи, техникумы, центры дополнительного образования и ведущих работодателей края. Среди официальных партнеров-участников уже значатся Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края, студия анимации «Мечталет», образовательный центр Maximum EDUCATION, международный фестиваль анимационного кино «Анимур», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

А на платформе проекта можно посетить целый виртуальный город Профиград. Там ребята проходят опросы и тесты, играют и узнают много нового о популярных на рынке труда профессиях. А еще они могут попробовать себя дизайнерами, агрономами и искусствоведами.

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