Лучших экспортеров наградили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске во время предпринимательского форума наградили победителей конкурса «Экспортер года». Призеров чествовали губернатор региона Михаил Дегтярев и гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Конкурс проводится каждый год. Победителей в этот раз выбрали в восьми основных и семи дополнительных номинациях. Хабаровский край стал одним из лучших экспортеров – за прошлый год показатели выросли почти на треть по сравнению с предыдущим. В семи номинациях победителями и призерами стали пять хабаровских компаний.

- Мы гордимся нашими бизнесменами, которые стали номинантами и лауреатами окружного этапа всероссийского конкурса «Экспортер года». И это совершенно разные предприятия: наши сталевары «Амурсталь», рыбаки и производители разных видов консервов ООО «Сонико-Чумикан», лесоперерабатывающие предприятия – «Нью Форест Про» и «Тумнинский прииск», наши машиностроители с историей – завод «Дальэнергомаш». Я уверен, и другие будут тоже отмечены в будущем, – сказал Михаил Дегтярев.

Лидерами в промышленном экспорте стали «Амурсталь», «Дальэнергомаш», «Нью Форест Про» и «Тумнинский прииск». А в экспорте агропромышленной продукции отмечена компания «Сонико-Чумикан».

Предпринимателям в крае дают меры поддержки: экспортный кешбек, возмещение затрат на логистику и другие. По несырьевому неэнергетическому экспорту Хабаровский край побил свои рекорды. Именно поэтому церемония прошла в этом регионе. Дальше лучшим из лучших предстоит побороться за победу на федеральном этапе конкурса.

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