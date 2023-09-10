Бросил умирать: хабаровчанин сбил мотоциклиста и сбежал

Мотоциклиста увезли в больницу после аварии в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске накануне вечером произошла авария, в которой пострадал человек. Серьезные травмы получил мотоциклист.

В ГИБДД рассказали, что все произошло вечером 9 сентября на Владивостокскому шоссе. Когда уже стемнело, на улице произошло столкновение: друг в друга влетели иномарка и мотоцикл.

- По предварительным данным, водитель, управляя мотоциклом Regul moto по Владивостокскому шоссе в районе дома №2ж допустил столкновение с неустановленным транспортным средством, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

В итоге водитель двухколесного транспорта получил травмы. Его доставили в больницу. Подробностей о его состоянии нет, хабаровчанин находится под наблюдением врачей. Водитель автомобиля с места аварии сбежал. Его ищет полиция.

Другой информации об аварии нет, так что точно неизвестно, по чьей вине произошло дорожно-транспортное происшествие.

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