Свой павильон на ВЭФ показал Хабаровский край Фото: правительство Хабаровского края

Сегодня, 10 сентября, во Владивостоке начал работу Восточно-экономический форум. Мероприятие проходит в восьмой раз. Традиционно там заработала выставка «Улица Дальнего Востока». Где регионы открыли свои павильоны.

Свой павильон на ВЭФ показал Хабаровский край Фото: правительство Хабаровского края

Павильон Хабаровского края показал свои достижения сразу на двух площадках. Одна посвящена промышленному развитию и туризму, вторая показывает произведения из фонда Дальневосточного художественного музея. Гостям рассказали о крупных культурных событий. Под открытым небом развернулась еще одна экспозиция: там можно купить местные продукты, мед и варенье.

Во время презентации показали макеты кораблей, собранных в регионе, и погрузили участников в виртуальную реальность, где они познакомились с пассажирскими самолетами, которые производят в Комсомольске-на-Амуре.

Свой павильон на ВЭФ показал Хабаровский край Фото: правительство Хабаровского края

Также Хабаровский край рассказал о внедрении инноваций и развитии высокотехнологичных производств.

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