Лежал под завалами: в ЕАО во время пожара нашли тело мужчины

Мужчина погиб во время пожара в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

Серьезный пожар вспыхнул минувшей ночью в поселке Бира Еврейской автономной области. Спасателям примерно в 02:38 позвонила женщина. Она рассказала, что проснулась он страшных звуков и запаха дыма. Горел соседний дом.

Пожарные выехали на место. По улице Ленинской горели частный дом и летняя кухня. Они были полностью охвачены огнем.

- На место происшествия выехали огнеборцы добровольной пожарной охраны Бира, пожарно-спасательной части №8, вневедомственной пожарной охраны ЛИУ-2 в составе девяти человек и трех единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Во время разбора конструкций пожарные обнаружили тело мужчины. Кто это, пока неизвестно, как и возраст погибшего. Обе деревянные постройки сгорели полностью.

На месте работают дознаватели. Специалистам предстоит установить причины пожара и подсчитать ущерб. Они предполагают, что, вероятно, огонь вспыхнул из-за неосторожного курения. Проводится проверка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.