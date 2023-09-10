Лежал под завалами: в ЕАО во время пожара нашли тело мужчины

Мужчина погиб во время пожара в ЕАО Фото: МЧС ЕАО
Серьезный пожар вспыхнул минувшей ночью в поселке Бира Еврейской автономной области. Спасателям примерно в 02:38 позвонила женщина. Она рассказала, что проснулась он страшных звуков и запаха дыма. Горел соседний дом.
Пожарные выехали на место. По улице Ленинской горели частный дом и летняя кухня. Они были полностью охвачены огнем.
- На место происшествия выехали огнеборцы добровольной пожарной охраны Бира, пожарно-спасательной части №8, вневедомственной пожарной охраны ЛИУ-2 в составе девяти человек и трех единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Во время разбора конструкций пожарные обнаружили тело мужчины. Кто это, пока неизвестно, как и возраст погибшего. Обе деревянные постройки сгорели полностью.
На месте работают дознаватели. Специалистам предстоит установить причины пожара и подсчитать ущерб. Они предполагают, что, вероятно, огонь вспыхнул из-за неосторожного курения. Проводится проверка.
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