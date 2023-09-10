Тысячи человек посещают белорусскую ярмарку в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

Жители Хабаровска каждый день посещают ярмарку белорусских товаров – каждый день сюда ходят тысячи человек. Напомним, она начала работу 5 сентября во время Дней Республики Беларусь. Гости из дружественного государства привезли на Дальний восток и зефир, и жидкое мороженое, и текстиль, и тяжелую технику. Купить все можно на площадке около арены «Ерофей». Хабаровчане отмечают, что цены приятные.

- В ярмарке принимают участие самые крупные предприятия Республики. Например, минский молочный завод показал большой ассортимент элитных сыров и творожных десертов. «Красный пищевик» и «Коммунарка» привезли свои сладкие новинки. Булочно-кондитерская компания «Домочай» выставила улучшенный белорусский хлеб с повышенной пищевой ценностью. А компания «Бабушкина крынка» в первый день подарила гостям специально сваренный сыр весом 100 килограммов. Его по кусочкам отправили в школы и больницы города, – рассказали в минэкономе Хабаровского края.

На ярмарке работает фудкорт, где можно подкрепиться и попробовать белорусские блюда. Меню довольно-таки разнообразное: ребра су-вид на вертеле, жареные пельмени, колбаски гриль, шашлыки, блины со сметаной и драники. Также в продаже десерты и напитки.

Также на ярмарке можно купить одежду, постельное белье и декоративный текстиль, а рядом с площадкой побывать на выставке крупногабаритной техники. Ярмарка заканчивается уже сегодня, 10 сентября. Работать она будет до 21 часа. Приобрести товары можно за наличку, но рядом установили банкоматы, где можно снять деньги.

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