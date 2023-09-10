Достаем зонтики: дожди снова пройдут в Хабаровском крае

Небольшие дожди ожидаются в Хабаровском крае 11 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Хабаровского края составили прогноз на 11 сентября. В крае пройдут дожди, но переждать их дома уже не получится: понедельник ведь. Опасных метеоявлений не прогнозируется.

В Хабаровске днем про дет небольшой дождь, ночью до 9-11 градусов тепла, днем – 19-21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.

На юге несколько часов прольет дождь. Ночью температура воздуха 8-10 градусов, днем потеплеет до 21-24 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Верхнебуреинском и Нанайском районах тоже прогнозируют дождь. В основном, по центральным районам осадков не ожидается. Ночью 10-16 градусов тепла, днем – 16-23 градуса. Ветер различных направлений до 12 метров в секунду.

На севере тоже без осадков, но жителям Тугуро-Чумиканского района стоит достать зонтики: там ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха поднимется от трех до 12 градусов, ночью – 10-22 градуса. Ветер стоит ждать с востока до девяти метров в секунду.

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