Инвестиции в основной капитал выросли в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в полтора раза выросли инвестиции в основной капитал. Это показатели только лишь за семь месяцев этого года в сравнении с целым прошлым. Об этом на предпринимательском форуме рассказал губернатор региона Михаил Дегтярев.

Общение проходило на основной пленарной сессии форума «Дальний Восток: внешнеторговый ключ России к Азии», в которой приняли участие представители Белоруссии, Китая и бизнесмены.

Бизнесу помогают и меры поддержки, благодаря которым растут показатели, несмотря на санкции Запада. Сейчас в сфере малого и среднего бизнеса заняты больше 211 тысяч человек. Это треть от всех занятых в регионе. От малого бизнеса край получает 25% ВРП.

- В эти минуты в нашей тайге, на Байкало-Амурской магистрали, работают несколько десятков тысяч человек, которые создают искусственные сооружения, прокладывают второй путь, электрифицируют магистраль. Параллельно идет строительство частной Тихоокеанской железной дороги севернее БАМа, с Эльгинского месторождения в Якутии. Строится еще один порт, он попал в пространственную схему развития России только в прошлом году, а сегодня уже почти готов первый причал. Через год мы планируем отгрузить первые судна с продукцией на экспорт. Кроме того, эта дорога свяжет наш север с опорной сетью РЖД через станцию Улак, - рассказал глава региона.

Отдельно он поблагодарил белорусских и китайских партнеров, с которыми подписаны долгосрочные отношения и намечены новые точки роста. Например, большие ставки делают на открытие грузопассажирского порта на Большом Уссурийском острове.

Отметил губернатор и успехи малого бизнеса, который только наращивает обороты, несмотря на санкционное давление.

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