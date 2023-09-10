Стоял у машины: мужчина погиб под колесами «Тойоты» в Хабаровском крае

Мужчину насмерть сбили в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Хабаровского края

Смертельная авария произошла днем 10 сентября в Хабаровском крае. Под колесами автомобиля погиб мужчина.

В ГИБДД рассказали, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 14:30 на 44 километре дороги А-376 – это Хабаровский район.

- По предварительной информации, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Toyota Prius, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Комсомольск-на-Амуре, допустил наезд на пешехода, стоящего на обочине у припаркованного автомобиля Nissan Pathfinder, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

В итоге мужчина 41 года погиб на месте. Его травмы оказались несовместимы с жизнью. Врачи не успели его спасти.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Полицейские регулируют реверсивное движение и выясняют все подробности происшествия. Пока других подробностей аварии нет. Неизвестно, был ли водитель в этот момент трезв.

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