В Хабаровском крае проходит сразу несколько выборных кампаний Фото: Иван Макеев

Выборы мэра Хабаровска вышли на финишную прямую. Двухдневное голосование подходит к концу и региональный избирком опубликовал промежуточные данные явки. Свои голоса отдали больше 24 процентов избирателей.

Явка на выборах мэра Хабаровска 10 сентября на 18:00 составила 24,63 процента. Избирательные участки будут открыты до 20:00. Окончательные данные явки станут известны после окончания выборов.

В Хабаровском крае проходит сразу несколько выборных кампаний. В населенных пунктах и районах избирают глав и депутатов. Средняя явка по региону составляет 22,82 процента.

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