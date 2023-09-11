Праздник двора прошел в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

На минувших выходных жители одного из многоквартирных домов, что в Южном микрорайоне, смогли посетить праздник двора. Его подготовили сотрудники центра по работе с населением «Единство». Принять участие в играх и конкурсах и посмотреть концерт смогли все желающие - и взрослые, и дети.

А самым маленьким гостям мероприятия вручили воздушные шарики для поднятия настроения. Кроме того, дети смогли принять участие в шоу мыльных пузырей.

По словам организаторов, такие мероприятия проводят почти каждую неделю во дворах разных многоквартирных домов. В основном праздники проходят в Индустриальном районе, но и других хабаровчан тоже радуют. Самое главное в этом - поднять жителям настроение и сплотить соседей. Ведь, как часто говорят, сейчас даже многие не знают тех, кто живет с ними на одной лестничной клетке.

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