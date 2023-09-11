Сергей Кравчук выиграл на выборах мэра Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Избирком подвел итоги выборов мэра Хабаровска 2023. Победитель определился после обработки 100 процентов бюллетеней. Им стал Сергей Кравчук.

За действующего мэра Хабаровска («Единая Россия») проголосовали 45,42 процента избирателей. На втором месте Михаил Сидоров («Справедливая Россия - Патриоты - За правду») - 33,2 процента, на третьем - Александр Чупров (КПРФ) с 9,85 процента.

Следом идут: выдвиженец от «Новых людей» Вениамин Стельмах (4,97 процента), Николай Сингур от «Партии пенсионеров» (1,81 процента), самовыдвиженец Абдухамид Саидов (1,21 процента) и Виктор Ротарь от «Родины» (1,01 процента).

Выборы мэра Хабаровска в 2023 году шли два дня - 9 и 10 сентября. Также в регионе избирали депутатов и главу Советской Гавани. Победил Андрей Черепанов (46,36 процента).

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