Четыре человека пострадали в тройной аварии в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне вечером в краевой столице произошла серьезная авария. Травмы получили несколько человек, включая ребенка.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 20:30 на Ульяновской улице. Подробности рассказали в ГИБДД.

- Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Chaser по улице Ульяновской, в районе дома №139 со стороны улицы Баррикадной в сторону Алеутской выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Toyota Fielder, далее, продолжив движение, допустил столкновение с автомобилем Toyota Regius, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

В итоге травмы получили четыре человека, один из которых - ребенок. О характере повреждений пострадавших, а также об их возрасте и том, в каких автомобилях они ехали, пока ничего не сообщается.

А в полиции напоминают, что управление машиной в пьяном виде влечет за собой лишение прав от полутора до двух лет и административный штраф в 30 тысяч рублей с пересдачей экзамена по теории.

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