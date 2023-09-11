ЕАО представили на ВЭФ-2023 Фото: Максим Семенов

Еврейскую автономную область представили в павильоне Минвостокразвития на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Зампред правительства Анна Тарасенко, мэр Биробиджана Максим Семенов и другие представители региона рассказали о его основных программах, привлекательности и развитии.

ЕАО - это первая современная территория, где евреи получили свою землю. В следующем году регион отпразднует юбилей: ему исполнится 90 лет. На встрече рассказали о развитии бизнеса, о выращивании дальневосточного кофе, экотуризме и сельском хозяйстве.

- У нас очень компактный регион, и все объекты находятся в доступности. Например, курорты Кульдура - горячее сердце Дальнего Востока, где ставят на ноги в буквальном смысле, поскольку лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, - сказала Анна Тарасенко.

Она рассказала об основных достижениях: в регионе снова начали строить жилье, проходит обновление систем ЖКХ и здравоохранения, развитие спорта.

Спикеры также отметили развитие трансграничного моста в Нижнеленинском и примостовой зоны, строительство парка «Шалом». Также специалисты рассказали о местах, которые обязательно стоит посетить гостям региона.

Форум продлится до 13 сентября. На нем обсудят важнейшие проекты для регионов ДФО и подпишут соглашения о сотрудничестве.

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