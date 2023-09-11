ВТБ провел Деловой завтрак в рамках Дальневосточного форума предпринимателей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители бизнеса, банка, науки и краевого правительства встретились, чтобы обменяться мнениями об открытиях «новой экономики». По мнению участников, «разворот на Восток» ускорил многие процессы и подогрел интерес азиатских партнеров к сотрудничеству с дальневосточными компаниями. Предприятия также поделились опытом расчетов в альтернативных валютах, а банкиры рассказали о новых инструментах снижения рисков и затрат внешнеэкономической деятельности в нынешних условиях.

В результате трансформации 2022-2023 годов внешняя торговля РФ переориентировалась на нейтральные и дружественные страны. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в прошлом году товарооборот России с Китаем вырос на 28%, с Турцией – на 84%, с Белоруссией – на 10%. Эксперты ожидают сохранения такой расстановки сил в этом году и развития сотрудничества со странами Азиатского и Ближневосточного регионов.

- В условиях международных ограничений участники внешнеэкономической деятельности столкнулись с новыми вызовами: им пришлось перестраивать логистические цепочки, искать новых контрагентов и рынки сбыта. Перед банками встала задача оперативно перестроиться и на должном уровне сопровождать внешнеэкономическую деятельность с учетом новых реалий, предоставив соответствующие инструменты и инфраструктуру. Вместе с тем «разворот на Восток» стал новым окном возможностей для бизнеса: многие процессы стали развиваться в разы быстрее, интерес азиатских партнеров к сотрудничеству с российскими предпринимателями возрос, – сказал управляющий ВТБ в Хабаровском крае - вице-президент Евгений Орлов.

В результате перестройки логистики и появления новых контрагентов, у предпринимателей возникла потребность в проведении расчетов в альтернативных валютах. Статистика ФТС показывает: внешнеторговый оборот РФ в 2022 году составил 850,5 миллиарда долларов. Согласно данным обзора Банка России доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля – с 12 до 34%.

Евгений Орлов сообщил, что бизнес Хабаровского края использует альтернативные валюты для расчетов с контрагентами, за параллельный импорт, а также в качестве инструмента для сбережений: «В первую очередь, конечно, это юань. Набирают популярность также расчеты в индийских рупиях, вьетнамских донгах».

По данным ВТБ, за январь-июнь 2023 года доля юаня в объеме трансграничных расчетов клиентов среднего и малого бизнеса превысила 20%, увеличившись за год в 10 раз. В китайской валюте сегодня заключено 23% внешнеторговых контрактов предпринимателей, они переводят в юани действующие договоры и заключают новые. Наиболее активно с Китаем работают торговые компании, сельхозпроизводители, предприятия обрабатывающей промышленности.

- Мы ведем оптовую и розничную торговлю легковыми, грузовыми и крупногабаритными автошинами. В прошлом году смогли перестроить работу с учетом внешних ограничений и с ноября 2022 проводим расчеты в китайских юанях с нашими поставщиками: работаем для этого с ВТБ и его филиалом в Шанхае. Для бизнеса Хабаровского края, да и всего Дальнего Востока, азиатские соседи – давние деловые партнеры. Считаю, это серьезное конкурентное преимущество: у нас есть опыт, связи, понимание специфики работы с АТР, - прокомментировал директор ООО «Хабаровская торговая компания», официальный представитель Chaoyang Longmarch Tyre Co, Ltd на территории Сибири, Дальнего Востока и Уральского Федерального округа Александр Грачев.

ВТБ также отмечает рост платежей по другим валютам дружественных стран. Активно востребованы белорусские рубли, казахстанский тенге, активно входят в оборот азербайджанский манат и армянский драм, а также индийская рупия и вьетнамский донг.

- Благодаря инфраструктуре дочерних банков и филиалов, собственных каналов и технологий ВТБ проводит трансграничные независимые расчеты в большинстве национальных валют, обеспечивает их скорость, надежность и безопасность, – добавил вице-президент.

Сегодня рынок и сами внешнеторговые отношения серьезно меняются, пристального внимания требуют изменения валютного законодательства. В нынешних условиях особенно важно снижение рисков проверка контрагентов, помощь в подготовке контрактов, соблюдение валютного законодательства. ВТБ дает широкий выбор инструментов для участников международной торговли: все они объединены в экосистему.

- Наша экосистема ВЭД помогает предпринимателям эффективно выстроить работу с зарубежными партнерами. Мы отмечаем рост активности бизнеса в вопросах развития международных связей: накопленный регионом опыт, географическое расположение и инфраструктура в рамках «разворота на Восток» дают нам преимущества, которые, уверен, будут конвертированы в реальные показатели, – прокомментировал вице-президент, управляющий ВТБ в Хабаровском крае Евгений Орлов.

- Многие вопросы, вынесенные в повестку Дальневосточного форума предпринимателей, связаны с инструментарием и технологиями платежей и расчетов во внешней торговле. На сегодняшней встрече, а также на финансовом клубе, который пройдет в рамках форума, мы обсуждаем проблематику сопровождения внешнеэкономической деятельности предпринимателей в условиях внешних ограничений. Особое внимание при этом уделяем моделям трансграничных платежей, новым цифровым платформам и технологиям, обеспечивающим расчеты по операциям внешнеэкономической деятельности и приграничного сотрудничества, – сказала помощник губернатора Хабаровского края по экономическим вопросам, доктор экономических наук Ольга Иванченко.