Музыка с сюрпризом: за попытку продать наркотики осудили комсомольчанина

Наркотики нашли в музыкальной колонке у жителя Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Юности осудили молодого мужчину. Он выслушал приговор ща наркотики. Парень пытался поработать закладчиком, но его быстро поймали и завели на него уголовное дело.

Преступление он совершил еще год назад. Все это время шло расследование.

В июне прошлого года парень забрал на почте посылку, в которой находилась беспроводная колонка. Но слушать музыку он не планировал, ведь гаджет был с запрещенным сюрпризом: там лежало около 300 граммов наркотиков. Их парень планировал распространять, но не успел.

- Довести преступный умысел, направленный на распространение наркотиков путем закладок, обвиняемый не смог, поскольку был задержан после получения посылки сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Молодого человека осудили. Теперь ближайшие четыре года он проведет в колонии строгого режима.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.