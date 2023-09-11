Соседство с нотками никотина: решать спор о продаже сигарет рядом с хабаровским детским садом пришлось в Нижнем Новгороде

Точку поставили в суде Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Хабаровска пожаловались в Роспотребнадзор на местный магазин. Дело в том, что торговая точка принадлежит к популярной сети и продает сигареты. Проблема оказалась в том, что делают это прямо рядом с детским садом №82. По закону, делать это можно минимум за 100 метров от образовательных учреждений.

- Специалистами Управления было проведено выездное обследование без взаимодействия с юридическим лицом, подтвердившее факт торговли табачной продукцией в магазине. При этом, согласно картографическим данным, расстояние от магазина до детского сада составляло всего 68 метров, - сделали выводы в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Нарушителю объявили предостережение, но его никто не исполнил. Тогда специалисты обратились в суд. Рассматривали дело в Нижнем Новгороде, где находится руководство компании. Там встали на сторону Управления и обязали магазин устранить нарушения. Сигареты здесь продавать больше не будут.

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