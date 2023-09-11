Пока не полетим: в Магадане задержали все рейсы из-за выкатившегося за пределы взлетной полосы самолета

Аэропорт закрыли из-за выкатившегося со взлетной полосы самолета в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Небольшое ЧП произошло на Колыме. В Магадане закрыли аэропорт из-за самолета, который не смог взлететь. Сообщается, что грузовой АН-12 выкатился со взлетно-посадочной полосы. Вероятно, он просто не рассчитал угол разворота. Но из-за этого все рейсы задержали, а воздушный пункт пропуска пришлось временно закрыть.

Судно должно было доставить груз на Чукотку. Несмотря на то, что рейсы задержаны, к посадке готовится борт из Москвы. На онлайн-табло самого аэропорта никаких данных нет.

В министерстве транспорта региона сообщили, что самолет принадлежит авиакомпании АО «АСЦ «Сибниа-Тест». Он летел с грузом из Хабаровска на Чукотку, но выкатился за пределы полосы. Пока специалисты работают над тем, чтобы освободить самолетную дорогу. О примерных сроках окончания работ на данный момент не сообщается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.