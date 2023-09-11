Рейсы «Хабаровск-Победа» сократили в краевой столице Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае снизился уровень воды в реке Кур. Из-за этого внесли изменения в теплоходные рейсы. В частности, они коснулись маршрута «Хабаровск - Победа». По данными регионального минтранса, с субботы, 9 сентября, теплоходы будут ходить только до остановки «Новокуровка». Дальше им не позволяет безопасно пройти слишком маленькое количество воды в реке.

- Выполнение полных рейсов по маршруту будет возможно при достаточных гидрологических условиях, о чем будет сообщено дополнительно, - говорится в сообщении министерства транспорта Хабаровского края.

Между тем в августе Хабаровский край страдал от наводнения. Стихия, к счастью, не вызвала серьезных бедствий, как это произошло в Приморье. В регионе вода подтопила некоторые дачи, был затруднен проезд по местным дорогам. О серьезных происшествиях в Хабаровском крае не сообщалось.

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