Соглашение о строительстве жилья подписала ЕАО на ВЭФ Фото: правительство ЕАО

Во Владивостоке 10 сентября начался Восточный экономический форум. Уже в первые минуты ЕАО смогла похвастаться результатами: область подписала соглашение о стратегическом партнерстве в сфере жилищного строительства.

- Нам удалось снова начать строить жилье в регионе после пятилетнего перерыва. Сейчас под комплексную жилую застройку в Биробиджане выделены 30 гектаров земли. Кроме жилых домов, в состав Дальневосточного квартала в Биробиджане также войдет социальная инфраструктура – школа, детский сад, поликлиника. В этом году на ВЭФ мы планируем заключить рекордное количество соглашений. Все они направлены на комплексное развитие ЕАО и повышение качества жизни людей, - сказал губернатор региона Ростислав Гольдштейн.

По словам гендиректора ООО «СЗ «Ю-Девелопмент» Айгуль Юсуповой, с которой был подписан контракт, в регионе планируется построить 176 тысяч квадратных метров жилья по «Дальневосточному кварталу» и девять тысяч «квадратов» коммерческой недвижимости. Строительство, по планам, начнется в следующем году и продлится семь лет. Третьим участником договора стал «Банк ДОМ. РФ», который пообещал выделить финансирование на проект.

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