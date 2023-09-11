Осенний месячник по санитарной очистке проходит в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается месячник по санитарной очистке города. Работы идут в Кировском районе. Там уже благоустроили сквер у остановки «Топографический техникум», скосили траву и выбросили мусор. Волонтеры привели в порядок газоны.

- Предприниматели, в свою очередь, очистили от посторонних надписей торговые павильоны, провели санитарную уборку прилегающей территории, - рассказали в администрации Хабаровска.

Улицу Тихоокеанскую расширили во время ремонта, и тут обустроили остановочный карман, подпорную стенку и навес. Сейчас их оформляют художники, работа вышла на финишную прямую.

Сотрудники «Горзеленстроя» обрезают деревья. А скоро в сквере пройдет социальная акция «Подари ребенку дерево». Ее проводят с 2021 года. Инициатором выступил губернатор Михаил Дегтярев. Во время мероприятия семьи сажают в сквере новые деревья в честь рождения новых жителей города, таким образом внося вклад и в восстановление экологии региона.

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