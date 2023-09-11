На ВЭФ выступают артисты из Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Во Владивостоке до 13 сентября будет проходить Восточный экономический форум. Помимо презентаций регионов и подписания соглашения, на нем показали концертную программу. Артисты Хабаровского края представили свою культуру на выставке «Улица Дальнего Востока». Это лучшие вокальные и инструментальные коллективы региона.

На концерте можно услышать патриотические и национальные композиции, а также классику и современные хиты. А еще участники смогут погрузиться в культуру Хабаровского края. В этом им помогут видео, которые дополняют программу. Артистов выбирали не просто так. Как правило, это популярные коллективы. которым удалось добиться успеха на большой сцене.

- Группа «Двадцать» победила в нашем первом фестивале «Рок над Амуром» в 2021 году, после чего завоевала признание на всероссийском уровне. Коллектив «Сэнкурэ», которому в этом году исполняется 25 лет, представит наш край на масштабной международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве в ноябре, - рассказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Также на ВЭФ выступят камерный ансамбль «Глория» и кавер-группа «Диапазон», которые известны по всей стране.

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