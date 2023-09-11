Улететь по скидке в Сочи и Санкт-Петербург могут жители Хабаровска Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Хабаровске запустили продажу субсидированных билетов в Сочи и Санкт-Петербург. Отправиться на отдых можно до 30 сентября из международного аэропорта. Эти билеты выделили дополнительно.

- Льготными билетами могут воспользоваться молодые люди до 23 лет, пенсионеры (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды, многодетные семьи. Также в продаже есть субсидированные места для пассажиров с дальневосточной пропиской, - напомнили условия в аэропорту Хабаровска.

Стоимость субсидированного билета до Сочи составляет от 7,5 тысячи рублей в одну сторону. Улететь в культурную столицу страны можно чуть дешевле - от 7,3 тысячи рублей. Количество мест ограничено.

Приобрести билеты можно в кассах аэропорта на первом этаже терминала, а также в центре города по адресу: улица Карла Маркса, 66. Вход со стороны улицы Дикопольцева.

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