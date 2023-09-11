Решила простить: в Комсомольске женщина украла паспорт знакомой

Жительница Хабаровского края украла паспорт у подруги и получила ее деньги Фото: Даниил ОПАРИН

В Комсомольске-на-Амуре рассмотрели дело о краже. На скамье подсудимых - местная жительница, пострадавшая - ее подруга.

Как-то раз женщины находились дома у потерпевшей: общались, обсуждали последние новости. В какой-то момент гостья задумала нехорошее и ушла домой, прихватив с собой чужой паспорт.

- На следующий день женщина пришла в отделение почты, предъявила похищенный паспорт сотруднику отделения почтовой связи. Сотрудник, не подозревая о преступном умысле, выдал гражданке денежные средства на сумму 17011,59 рубля, принадлежащие потерпевшей, - рассказали в суде.

Видимо, женщины были похожи, или воровка прикрыла лицо, раз сотрудник не понял подмены. В любом случае горожанку быстро поймали.

В суде она во всем призналась и раскаялась. Похищенные деньги вернула подруге и попросила у нее прощения. Та простила знакомую, и в итоге дело прекратили - в связи с примирением сторон. Суд учел при этом, что женщина первый раз нарушила закон, а у ее подруги больше нет претензий.

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