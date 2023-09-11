Абсолютной чемпионкой Всероссийского турнира стала жительница Хабаровска Фото: минспорта Хабаровского края

В Чите прошли Всероссийские соревнования по гимнастике «Золото Удокана». В них приняли участие спортсмены из разных уголков страны. Оценивала их Евгения Финкельштейн - судья международной категории и тренер сборной России. Хабаровский край представляли пять спортсменок школы «Олимпия». И сделали они это более чем достойно.

В итоге абсолютной победительницей стала хабаровчанка Ирина Гуськова. Она победила спортсменок из Москвы и Новосибирска. Еще три представительницы дальневосточного региона прошли отбор в команду спортивного общества «Восход». Из 600 участниц в итоге выбрали всего десять. Среди них хабаровчанки Ирина Гуськова, Евгения Колчина и Полина Муратова. Они представят регион на соревнованиях «Возрождение». Когда и где они пройдут, пока неизвестно.

К слову, это не первый хороший результат гимнасток из Хабаровска. Спортсменок из «Олимпии» часто отмечают на всероссийском уровне. Например, президент Федерации художественной гимнастики Ирина Вине пригласила в августе команду выступить на гала-концерте, посвященном Дню государственного флага РФ. Мероприятие прошло в Москве.

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