Заинтересовалась прокуратура: в ЕАО два дня горит полигон с отходами

Склад бытовых отходов второй день горит в ЕАО Фото: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

Едкий дым ощущают жители Биробиджана уже вторые сутки. Он идет с полигона бытовых отходов, который расположен в девяти километрах от трассы Хабаровск - Биробиджан. Пока идут работы по тушению пожара.

- На девятом километре трассы Биробиджан - Хабаровск в районе полигона твердых бытовых отходов два расчета МЧС России с 08:30 тушили пожар, - сообщили накануне в ГУ МЧС России по ЕАО.

Сначала там рассказали, что пожар удалось ликвидировать, но потом появилось уточнение: наблюдается тление, на месте остались работать расчеты. Во время происшествия, предварительно, никто не пострадал. Причина возгорания тоже неизвестна.

Между тем происшествие заинтересовало природоохранную прокуратуру. Сотрудники надзорного органа увидели кадры пожара в Сети и начали проверку. Они оценят работу контролирующих органов и организации, эксплуатирующей полигон. При наличии оснований ведомство обязательно примет меры.

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