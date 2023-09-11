Праздничный вечер в сквере памятника Морякам-Амурцам в День окончания Второй мировой войны запомнился жителям Хабаровска яркой программой проекта «Танго военных лет»

Фото: Макарова Александра

Программа проекта «Танго военных лет» проводится уже не первый год в Краснофлотском районе Хабаровска и собирает все больше жителей района и города.

У Бронекатера №302 - памятника Морякам-Амурцам - в знаменательную дату собрались жители района и города, которые захотели принять участие в проекте. Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив праздник получился ярким и душевным. Инициаторами проекта стали Александр Шихов и Александр Матвеев, решив превратить свои увлечения в праздник для горожан.

3 сентября 2023 сквер памятника Морякам-Амурцам снова превратился в танцевальную площадку, где под звучание известных песен военных лет жители города танцевали популярный в 40-е годы танец - танго. Для всех желающих присоединиться был проведен мастер-класс, в ходе которого можно было освоить базовые движения танца. Тон вечеру задавали танцоры клуба «Танго мир» под руководством Татьяны Мироновой.

А танцевать под живую музыку баяна и банданеона было еще увлекательнее, танцевали не только взрослые, но и дети.

Звездочкой праздника стала юная вокалистка Александра Булычева - лауреат премии губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства, ее волшебный голос очаровал всех присутствующих.

Итогом вечера стала мультимедийная программа с использованием эпизодов документального и художественного кино о войне с проекцией на корабль, участники и гости праздника смогли услышать военные песни прошлых и современных лет.

Организаторы проекта с помощью неравнодушных партнеров привлекли участников для обучения танго со всего города. Краевой совет ветеранов, Институт третьего возраста, центры по работе с населением «Диалог» и «Родник» направили своих участников - пенсионеров, гимназия №8, гимназия №7, кадетская школа №1 - школьников и их родителей. Гимназия №7 предоставила зал для обучения танцам детей и их родителей на своей территории.

Таким образом, в создание праздника были вовлечены все возрастные категории, атмосфера танцевальной площадки военных лет, созданная возле корабля, объединила разные поколения, подарила энергию радости, создала ощущение теплого и душевного праздника.