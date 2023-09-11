Незаконное наследство: почти килограмм пороха нашли у жителя Хабаровского края

Порох незаконно прятал дома молодой житель Хабаровского края Фото: УМВД Хабаровского края

В Хабаровском крае полицейские поймали двоих мужчин за незаконное хранение пороха. Так, у 22-летнего жителя Охотска обнаружили 980 граммов взрывчатки. Молодой человек рассказал, что нашел ее после смерти дедушки и решил оставить себе. В будущем он планировал получить разрешение и использовать по назначению, но сделать этого не успел.

Второй нарушитель - безработный 61-летний житель поселка Мухен. В одной из построек во дворе он прятал около полкилограмма пороха в трех железных банках. Его он купил 10 лет назад для использования, так как у него было оружие.

Между тем за хранение пороха предусмотрена уголовная ответственность. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей. Чтобы избежать наказания, нужно получить разрешение или сдать найденное вещество в полицию.

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