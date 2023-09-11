Сергей Кравчук поблагодарил жителей Хабаровска за доверие Фото: администрация Хабаровска

Утром 11 сентября стали известны итоги выборов мэра Хабаровска. Главой города снова стал Сергей Кравчук. Он поблагодарил жителей краевой столицы за оказанное ему доверие.

- В прошедшие выходные вы поддержали не только меня, но и губернаторский курс созидания и реализации мастер-плана развития нашего любимого Хабаровска. Уже на днях Михаил Владимирович представит его президенту страны, пожелаем ему успехов в защите. Планку мы ставим самую высокую и обязаны ее удержать. И даже тех, кто на выборах поддержал других кандидатов, я приглашаю принять участие в работе общественных советов по развитию Хабаровска, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Напомним, он выдвигался от партии «Единая Россия». Глава партии Дмитрий Медведев уже сказал, что победа в Хабаровске - это большая совместная работа, и на ней останавливаться не надо. Склонять на свою сторону, по его словам, нужно личным примером и успехами.

За Сергея Кравчука свой голос отдали 45,42 процента избирателей. Всего на выборы пришли 26,66 процента хабаровчан. В избиркоме региона отметили, что явка в этот раз была меньше, но кандидатов выдвинулось больше. Голосование длилось два дня, оно прошло без эксцессов, теперь осталось закрепить результат юридически.

Между тем губернатор региона сейчас работает на Восточном экономическом форуме. Там он и представит мастер-план развития Хабаровска.

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