Первый этап осенних гидравлических испытаний стартовал в Хабаровске Фото: Елена ТЕРЯЕВА

СП «Хабаровские тепловые сети» (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) информируют о начале плановых испытаний теплосетей на плотность и прочность.

С 11 по 15 сентября пройдут гидравлические испытания тепломагистралей Хабаровской ТЭЦ-1. С 16 по 24 сентября запланирована остановка теплофикации на ТЭЦ-1 для ремонта оборудования. Горячее водоснабжение будет ограничено у потребителей Индустриального района. В Центральном районе отключения запланированы в границах улиц Гамарника (нечетная сторона) - Пушкина (до Карла Маркса) - Мухина (от Пушкина до Постышева). В Железнодорожном районе: Хабаровск-2, Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, поселок Горького. В Хабаровском районе - поселки Ильинка, Ракитное, Сосновка, Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово.

Также с 12 по 18 сентября пройдут испытания и текущий ремонт котельной в Волочаевском городке. В указанные дни горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей на улице Подгаева.

Проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города в отопительный сезон 2023-2024 годов. Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются поврежденные коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию.

Во время испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его пешком или на транспорте. В случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщите в организации, обслуживающие ваш дом. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36-35-16.