Новую памятную дату предлагают учредить в Хабаровском крае Фото: краевая дума

В Хабаровском крае предлагают учредить новую памятную дату. Депутаты краевой думы предлагают отмечать День ветеранов боевых действий. Праздновать его предполагается 1 июля. Сегодня дата есть уже в 13 регионах страны.

- Учреждение праздника в крае на официальном уровне необходимо для того, чтобы подчеркнуть важность признания заслуг наших военнослужащих, защищавших родину, и повысить авторитет ветеранского регионального движения, - сказал первый зампред краевого парламента Сергей Зюбр.

Появление новой даты станет важным вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Этот праздник в России пока отмечают неофициально. В этот день принято вспоминать обо всех, кто встал на защиту своей страны. В первый раз его отпраздновали в 2009 году.

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