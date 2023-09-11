Холод в один градус ожидается в Хабаровском крае 12 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровский край пришла настоящая прохладная осень. И если в каких-то районах будет просто прохладно, то где-то температура опустится почти до нуля градусов. Штормовое предупреждение не прогнозируется.

Жителям краевой столицы не стоит убирать далеко зонтики и дождевики: в Хабаровске ночью и днем пройдет небольшой дождь. В темное время суток температура достигнет 13-15 градусов, днем потеплеет до 17-19. Ветер южных направлений усилится до 17 метров в секунду.

В центре региона тоже небольшой дождь. Ночью температура покажет 8-17 градусов, днем она будет по-летнему высокой - 11-28 градусов. Ветер юго-западный, западный до 14 метров в секунду, порой порывы достигают 20 метров в секунду.

На юге по прогнозу - кратковременный дождь. Ночью воздух прогреется от шести до 18 градусов, а днем потеплеет до 12-22 градусов. Ветер юго-западный, до 13 метров в секунду, усиливаясь в порывах до 20 метров в секунду.

На севере небольшой дождь. Сильные осадки стоит ждать жителям Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов. Ночью тут будет холодно - от одного до 16 градусов, днем - 7-27 градусов. Ветер различных направлений до 14 метров в секунду. На Охотском побережье он усилится до 23 метров в секунду.

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