Встреча с семьями мобилизованных прошла в Хабаровском крае Фото: Фонд «Защитники Отечества»
Семьи участников СВО смогли задать свои вопросы руководству воинского соединения. Встреча прошла 8 сентября в учреждении под Хабаровском. В нем приняли участие замкомандира по военно-политической работе, представитель военной прокуратуры, руководитель филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Алена Чаплыгина и другие.
Семьи спрашивали об отпусках для военных, страховых выплатах и денежном довольствии. Также им рассказали о работе фонда, а ведомственные органы взяли на контроль проблемные вопросы. В их числе было получение страховых выплат раненным солдатом.
Участники озвучили и другие просьбы. Например, главу Князе-Волконского попросили о ремонте лестничного пролета в подъезде. Администрация взяла вопрос на контроль.
Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента РФ. Работа филиалов стартовала 1 июня. Филиал фонда в Хабаровске находится по адресу: улица Муравьева-Амурского, 54. Телефон: 8 (4212) 96-67-42.
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