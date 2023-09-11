Стендап-комик Сева Ловкачев выступит в Хабаровске. Фото: предоставлено «КП»

Жители краевой столицы смогут от души посмеяться на концерте стендап-комика из Санкт-Петербурга Севы Ловкачева. В своих выступлениях Сева использует умные словечки, так что смотреть его нужно с гуглом или словарем. При этом он часто делает отсылки на мемы и культурные феномены.

- Сева Ловкачев… Кто он? В первую очередь, муж и отец. Во вторую - стендап-комик, грани личности которого вмещают все перечисленные образы. Интеллигентная комедия наблюдений, просмотр которой может заменить вам как минимум полгода психотерапии. Но как бы Сева не пытался отрефлексировать жизнь взрослого человека, его желание подурачиться все равно вылезает наружу. Не верите нам, поверьте его футболке с динозаврами. Или пачке колбасы, которую он таскает на каждый концерт. Мы уже молчим про эти отыгрыши Чубакки и училки по окружающему миру, - рассказывают организаторы концерта.

Сева Ловкачев любит музыку, фильмы Вуди Аллена и видеоигры. Так что концерт точно понравится тем, у кого сходятся с ним интересы.

Комик – участник таких проектов, как Outside Stand-Up, «22 комика», Segozavtra, «Подкаст о философии», шоу Stand-Up Club #1 и другие.

«КП» - Хабаровск» разыгрывает два билета на концерт Севы – условия по ссылке.

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